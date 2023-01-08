В Госдуме высказались против сокращенного рабочего дня после каникул Депутат Бессараб назвала избыточным сокращение рабочего дня после новогодних каникул

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокращение первой рабочей смены после новогодних каникул является избыточной мерой, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с URA.RU она заявила, что несмотря на тяжесть выхода на работу после новогодних праздников, россияне быстро втягиваются в трудовой процесс.

Да, после такого праздного времяпрепровождения достаточно сложно выходить на работу в первый день, но люди быстро втягиваются. Особенно с учетом того, сколько накоплено работы после выходных, и придется ее быстро переделывать. Сокращенный рабочий день после новогодних праздников — избыточно, — сказала Бессараб.

Она отметила, что по такой же логике можно было бы ввести сокращенные смены после отпуска и выходных, однако это нецелесообразно. Депутат подчеркнула, что все россияне находятся в равных условиях и сокращать смены не нужно.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продолжительность новогодних праздников следует сократить. Он считает, что три дня активного отдыха будут для россиян значительно полезнее праздной недели. Иванов также вспомнил о продолжительных выходных в мае, но высказался против их сокращения. По словам депутата, россияне проводят их с пользой, занимаясь садами и огородами.

Позднее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что без разбора сокращать праздничные дни неправильно, поэтому эта тема должна быть обсуждена в обществе. По его мнению, дискуссия будет продолжаться бесконечно, если не принять конкретных шагов. Он указал на необходимость провести социологическое исследование по этому вопросу и принять решение, отталкиваясь от результата.