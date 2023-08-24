В Госдуме не оценили идею депортировать «домогающихся» мигрантов Депутат Хамзаев назвал излишним законопроект о высылке мигрантов за приставания

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Предложение депортировать из России мигрантов, которые совершают оскорбительные домогательства в отношении граждан, излишне, так как подобные правонарушения уже зафиксированы в законодательстве, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По мнению депутата, идея, озвученная его вице-спикером палаты Владиславом Даванковым, не решит проблему.

Все законы определены как для граждан России, так и для всех, кто находится на ее территории. Я бы не сказал, что у нас мягкое законодательство, которое требует какого-то усложнения. <...> С точки зрения правовой части, у нас преступное поведение полностью зафиксировано в законодательстве, у нас закон очень выверенный и строгий в этой части, — высказал мнение парламентарий.

Он обратил внимание, что предложение Даванкова было сделано после инцидента в подмосковном Нахабино, где приезжий из Средней Азии напал на местную жительницу. Хамзаев подчеркнул, что у мигранта была диагностирована шизофрения.

Это был больной человек. Неправильно считать, что если человек, больной шизофрений, себя неправильно повел, то нужно менять закон во всей Российской Федерации, — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в отношении мигранта Шахзода Джурабоева, который ударил девушку в подмосковном Нахабино из-за коротких шорт, возбуждено уголовное дело по статье о преступлении экстремистского характера. Злоумышленник задержан.