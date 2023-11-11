В Госдуме не исключили гибели детей из-за отравлений собак в Екатеринбурге Бурматов: действия догхантеров в Екатеринбурге могут привести к гибели детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действия догхантеров, которые травят собак в Екатеринбурге, могут привести к гибели людей, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он уточнил, что в зоне риска оказываются маленькие дети.

Дело в том, что они (догхантеры. — NEWS.ru) разбрасывают это (отраву для собак. — NEWS.ru) везде, в том числе на детских площадках. Вы представляете, если это окажется в песочнице припорошенным снегом? Весной оттает, а дальше ребенок пойдет ковыряться в песочнице — маленькие дети тянут в рот вместе с песком все что угодно. Понятно, что дело может закончиться гибелью человека, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что действия догхантеров являются уголовным преступлением и подпадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Депутат подчеркнул, что злоумышленники травят не только бездомных собак, но и домашних животных, которые никому не причиняют вреда.

По мнению Бурматова, найти злоумышленников не составит труда. Их можно вычислить по записям с камер видеонаблюдения, которыми в Екатеринбурге «увешано примерно все».

Это вопрос желания правоохранительных органов предотвратить преступление. Если это не делается, то это вопрос прокуратуры и привлечение к дисциплинарной ответственности сотрудников, которые этих действий не совершили, так как это обычные оперативные мероприятия, которые обязаны совершить сотрудники МВД, — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Екатеринбурга погибли более 100 собак, которые съели раскиданные по парку мясные лакомства с ядом. По словам местных жителей, ими травятся не только домашние и бездомные собаки, но и живущие в парке дикие животные. Кроме того, после игр с животными или в снежки у детей поднимается температура и фиксируются симптомы отравления. Горожане жаловались на происходящее в администрацию города и полицию, но там пока решением проблемы не занимаются.