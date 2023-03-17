В Госдуме назвали дешевым спектаклем ордер на арест Путина Депутат ГД Чепа назвал дешевым спектаклем ордер на арест Путина

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Государственная дума

Решение Международного уголовного суда в Гааге по выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой является ничем иным, кроме как «дешевым спектаклем», считает член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с NEWS.ru он заявил, что это решение не имеет никакого значения для России, оно рассчитано в первую очередь на внутреннего зрителя. Депутат убежден, что такими поступками европейские власти пытаются оправдать экономический кризис.

Понятно, что это фарс. Понятно, что все это спектакль. Все прекрасно понимают, что это не имеет под собой никакого практического значения. Но они и дальше будут его разыгрывать с целью введения в заблуждение своих собственных граждан. Оправдывая свои действия, которые привели к значительному ухудшению жизни и экономическому положению в мире. Одним словом, дешевый спектакль. И когда это все приведет к мировому продовольственному кризису, они опять будут пытаться обвинить в этом нас, — убежден Чепа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».