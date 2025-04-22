В Госдуме назвали юридические барьеры, которые предстоит устранить Киеву Депутат Слуцкий: Киев должен будет снять запрет на переговоры с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Киев должен будет снять запрет на переговоры с Россией для возможности мирного урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, также встает вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Киев так и не отменил запрет на переговоры об урегулировании конфликта с Россией. Это первое. Также президент России Владимир Путин неоднократно указывал на проблемы с легитимностью Зеленского и всей его команды. Если и вести речь о мирном соглашении, то с кем? По украинскому законодательству этот вопрос также должен быть решен. Пути и способы мы также обозначали. Россия должна быть абсолютно уверена в гарантиях заключаемых договоренностей, — сказал Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что для прямых переговоров России и Украины требуется открытость Киева к такому диалогу. При этом он подчеркнул, что Путин многократно отмечал желание мирного урегулирования конфликта.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готова прийти к соглашению с Украиной при условии признания Киевом российских территорий в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Украины отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.