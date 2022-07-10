В Госдуме назвали вздором обвинения в морской блокаде Украины Депутат Госдумы Шеремет назвал вздором обвинения России в морской блокаде Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения России в морской блокаде Украины являются вздором, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, Киеву не препятствуют в вывозе зерна из портов страны — суда могут следовать по обозначенным маршрутам.

Все их заявления — вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует, — сказал Шеремет.

Ранее экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав рассказал, что европейские лидеры обсуждают сценарии, при которых Россия продолжит «морскую блокаду» Украины. По его словам, на Западе также предполагают, что Москва начнет топить судна с зерном.

Бридлав также дал Украине рекомендации по подрыву Крымского моста. Он предложил ВСУ атаковать его через Керченский пролив, нанося удары противокорабельными ракетами «Гарпун», которые ранее поставили США.