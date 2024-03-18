В Госдуме назвали вмешательством заявления Евросоюза о непризнании выборов Депутат Новиков назвал вмешательством заявления ФРГ о непризнании выборов в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление правительства Германии о том, что государство не признает законными прошедшие выборы президента России, может привести к ухудшению дипломатических отношений двух стран, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, подобные декларации являются вмешательством во внутренние дела РФ.

Всякие попытки давать такого рода оценки являются классическим вмешательством во внутренние дела России. Поэтому по линии Министерства иностранных дел РФ наверняка будут высказаны замечания. Такие заявления идут в разрез с нормальными взаимоотношениями стран, которые имеют дипломатические отношения. Не думаю, что это кардинальным образом повлияет на российско-германские отношения. К сожалению, они и так находятся на весьма низком уровне. Хотя перспективы дальнейшей деградации еще возможны, и вполне реальны, — рассказал Новиков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критику МИД ФРГ президентских выборов в России и антироссийскую политику НАТО заявила, что «вся страна объединилась и дала отпор». По ее словам, это неудивительно после того, как военный блок «каждый день облаивает» Москву.

Захарова напомнила, что страны Запада весь последний год активно пытались сорвать президентские выборы в России. Они проводили дезинформационные кампании в киберсреде и пытались повлиять на мнение граждан с помощью «проплаченной оппозиции», констатировала она.