«Лжецы и трусы»: в Госдуме назвали виновных в срыве зерновой сделки Депутат ГД Шеремет обвинил Украину, США и Великобританию в срыве зерновой сделки

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил Украину, США и Великобританию в срыве зерновой сделки. В беседе с РИА Новости он заявил, что именно эти страны ответственны за нападение на корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность проходящих по зерновому коридору судов. Парламентарий добавил, что из-за этого сделка и была отменена.

За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией. <...> Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы, — сказал Шеремет.

Он отметил, что большинство перевозимого по коридору зерна направлялось в страны Евросоюза. По мнению депутата, США и Великобритании выгоден срыв сделки, поскольку таким образом он смогут создать еще больший кризис в Европе.

Накануне Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь. В результате незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. По данным Минобороны РФ, атака проводилась при участии и под контролем британских специалистов.