Володин назвал тех, кто рушит стабильность в мире Володин: Байден и Макрон сделали все для разрушения стабильности в мире

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Дебаты президента США Джо Байдена закончились поражением, а выборы во Франции стали проигрышем партии его коллеги Эммануэля Макрона, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что действующие главы государств с треском терпят поражение и при этом нарушают стабильность во всем мире.

Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. Макрон хотел показать всему миру, насколько популярен и контролирует ситуацию, — показал. Смеются все, кроме него самого. <...> Байден, Макрон, Шольц, Сунак все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире, — отметил Володин.

По мнению главы Госдумы РФ, эти результаты не случайны и отражают желание граждан США и Франции выбрать проведение национально ориентированной политики. Люди хотят развития экономики и ждут решения вопросов глобальной безопасности, считает Володин.

Он напомнил, что в ближайшее время в Британии пройдут парламентские выборы, и предсказал поражение правящей консервативной партии после 14 лет нахождения во главе государства. Причину надо искать в себе, предположил политик.

После первого оглашения результатов парламентских выборов в Париже начались протесты. Почти сразу к месту проведения акции были стянуты полицейские. Результаты первого тура парламентских выборов во Франции стали тяжелым поражением для президента Эммануэля Макрона, заявлял пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве. Он также выразил озабоченность тем, что к власти могут прийти крайне правые силы.