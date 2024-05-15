В Госдуме раскрыли, кто может стоять за покушением на Фицо Депутат Шеремет: за покушением на Фицо могут стоять спецслужбы Украины

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Украинские спецслужбы могут стоять за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предположил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его оценкам, так Киев пытается запугать западных политиков, которые отказываются спонсировать конфликт на Украине.

Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского. Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию, — сказал он.

Шеремет отметил, что Фицо был известен своей принципиальной позицией насчет украинского кризиса. По мнению парламентария, премьер делал все возможное, чтобы «не запятнать Словакию» военной помощью ВСУ. Депутат уверен, что в совершенном нападении просматривается «почерк фашистского украинского режима».

Раненого Фицо доставили в университетскую больницу Франклина Рузвельта в Банска-Бистрице. Вход в отделение неотложной помощи оцеплен полицией. В больнице присутствуют министр здравоохранения Зузана Долинкова и глава Министерства внутренних дел Матуш Шутай Эшток. По данным СМИ, у него диагностировали кровоизлияние в брюшной полости.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на Фицо чудовищным преступлением, которому не может быть никаких оправданий. Глава государства отметил, что считает премьера Словакии мужественным и сильным духом человеком, и выразил надежду на его скорейшее восстановление.