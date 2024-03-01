В Госдуме назвали устаревшими условия мира с Украиной от 2022 года Депутат Новиков: условия Стамбульских договоренностей о мире с Украиной устарели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Условия Стамбульских договоренностей о мире с Украиной на сегодняшний день устарели, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, за это время произошли определенные события. Он добавил, что степень доверия к Западу серьезно уменьшена из-за того, что Россия столкнулась с многоплановым эшелонированным обманом, и те условия, которые тогда обсуждались, сегодня должны рассматриваться под другим углом зрения.

На мой взгляд, те договоренности, которые тогда обсуждались, потеряли смысл, хотя бы потому, что сама конфигурация границ того, что для нас является Россия и Украина, изменилась. Четыре области вошли в состав России. И мы еще не решили вопрос с полным освобождением этих территорий. Исходя из этих вопросов, нужно принимать соответствующее решение, — сказал Новиков.

В данной ситуации западные партнеры с трудом могут стать гарантами денацификации и демилитаризации Украины, отметил депутат. Он считает, что даже подписанные документы спустя время могут быть «порванными и отправленными в мусорную корзину».

На президентском послании были произнесены чрезвычайно важные слова, что мы продолжаем решать важные задачи денацификации и демилитаризации Украины. Поэтому намеченные в Стамбуле договоренности в сегодняшнем контексте не выглядят соглашениями, которые помогут нам достичь этих целей, — подчеркнул Новиков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем.