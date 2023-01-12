В Госдуме назвали условия увеличения призывного возраста в этом году Депутат Швыткин: увеличение призывного возраста возможно в 2023 году при изменении законов

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Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать уже в 2023 году, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин. Однако для этого сперва необходимо принять соответствующие изменения в законодательство.

Я думаю, что да, [увеличение призывного возраста возможно в ближайшее время]. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году, — сказал Швыткин.

Ранее председатель комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной 2023 года. Он отметил, что на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть граждан от 18 до 30 лет, а полный переход к новой системе займет от одного года до трех лет.

21 августа на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в России следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. По его словам, необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

В свою очередь Швыткин сообщил, что увеличение призывного возраста необходимо, чтобы к военному делу привлекались «зрелые люди». По его мнению, это послужит повышению военного потенциала вооруженных сил.