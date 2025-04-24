В Госдуме назвали условия применения ядерного оружия Депутат Швыткин заявил, что Россия применит ЯО при угрозе существованию страны

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Россия может применить ядерное оружие при угрозе существованию страны, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, это возможно только в крайней необходимости.

В случае если само существование нашей страны окажется под угрозой, то мы этого не допустим и можем использовать ядерное оружие. Но хочу отметить, это должно делаться только в крайней необходимости, — объяснил парламентарий.

Швыткин добавил, что ядерное оружие является фактором сдерживания. Однако при игнорировании сигналов его потенциал может быть реализован, подчеркнул он.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии западных стран, даже если те будут использовать обычное оружие. Он напомнил, что это положение было закреплено в ноябре 2024 года в обновленных Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.