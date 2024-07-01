В Госдуме назвали условия для принятия закона о запрете никабов в России Депутат Водолацкий: все муфтии должны прийти к одному мнению по поводу никабов

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Все муфтии должны прийти к одному мнению по поводу никабов, считает первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что, если в Госдуму внесут подобные поправки, он может поддержать изменения.

Если в Госдуму будут внесены такие поправки в существующие законы и это будет одобрено всеми муфтиями, которые должны выработать единую позицию, то я поддержку идею о запрете никабов. Не должно получиться такого, что в одной республике будут выступать за данный запрет, а в другой - будут против, — пояснил депутат.

По словам парламентария, Россия является многонациональной страной. В связи с этим, считает Водолацкий, походить к подобным вопросам важно тонко, взвешено и с учетом мнения тех лиц, в отношении которых принимаются законы. Он напомнил, что среди депутатов есть мусульмане, которые также должны помочь принять решение.

Если они будут продвигать инициативу, то я проголосую за то, что сегодня необходимо в рамках религиозного самообразования наших граждан. Потому что перекосы в этом отношении существуют, и нам нужно вырабатывать то, что касается религиозной религии, а не то, что нам проповедуют извне, — заключил Водолацкий.

Глава духовного управления Дагестана Ахмад Абдулаев ранее рассказал, что муфтият республики планирует издать богословское заключение о запрете никаба. По его словам, многие религиозные люди по всей России остерегаются этой темы, но он не боится критики.