В Госдуме назвали условие расширения границ спецоперации Депутат ГД Шеремет: границы СВО могут быть расширены, если Запад буде увеличивать помощь Украине

Фото: МО РФ

Границы российской спецоперации могут быть расширены, если Запад продолжит наращивать поддержку киевского режима, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что Москва не стремилась к эскалации конфликта, в этом виновны западные страны во главе с США, угрожающие национальным интересам России, передает РИА Новости.

Шеремет отметил, что сейчас американские власти выражают поддержку агрессивным планам Украины в отношении Крыма и новых российских территорий он предупредил Киев, что такая поддержка может сыграть с ним злую шутку.

Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства, - сказал парламентарий.