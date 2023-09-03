В Госдуме назвали условие для повышения ключевой ставки Депутат Аксаков: ЦБ повысит ключевую ставку в случае ускорения инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк повысит ключевую ставку при условии ускорения в стране инфляции, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, регулятор таким образом попытается сдержать снижение курса рубля. При этом ориентир в 100 рублей за доллар будет иметься в виду, добавил депутат.

У него главный инструмент — это повышение ключевой ставки. Но сдерживание падения курса рубля связано с инфляцией. Через этот механизм Центральный банк влияет на инфляционные процессы в стране. И чтобы держать уровень инфляции ниже 10%, надо этот процесс контролировать, в том числе с помощью ключевой ставки, — объяснил Аксаков.

Показатель в 100 рублей за доллар является психологическим фактором, добавил парламентарий. Это влияет на настроение людей и бизнеса, однако главным остается инфляция и влияние рубля на нее, утончил он.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в обозримом будущем снижение ключевой ставки не планируется. По ее словам, соответствующий вопрос даже не стоит в повестке дня ближайших заседаний регулятора.

При этом повышение ключевой ставки не исключается. Ее снижение может произойти, только если Центробанк увидит устойчивое замедление темпов роста цен, отметила Набиуллина.