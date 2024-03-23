В Госдуме назвали теракт в «Крокус Сити Холле» бесчеловечным преступлением Депутат Говырин: только трусы могли совершить теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити» приготовили и реализовывали нелюди, давно перешедшие грань, отбросившие все принципы гуманизма, человечности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, произошло бесчеловечное преступление, направленное на мирных, беззащитных людей.

Только подонки и трусы могли устроить расправу над безоружными людьми, женщинами, детьми. В них нет ничего человеческого. Сейчас нам всем важно не поддаваться панике. Правоохранительные органы, уверен, проведут тщательное расследование трагедии. Виновные понесут наказание. Меры против террористов должны быть самыми жесткими и суровыми, — сказал собеседник издания.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «уничтожить выродков», устроивших теракт в концертном зале. Вместе с этим он отметил, что сейчас приоритетной задачей является помощь пострадавшим. Депутат Госдумы Петр Толстой назвал ЧП «жестоким, хорошо спланированным терактом». Парламентарий заверил, что боевикам не удастся скрыться от правосудия.

Спикер СФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она пообещала, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.