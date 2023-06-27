В Госдуме назвали своевременной пропаганду многодетности Депутат ГД Бессараб назвала своевременной пропаганду многодетности

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Тренд на пропаганду многодетности в России является своевременным, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметила, что подтверждением этому становится сложившаяся демографическая ситуация в стране. Депутат призвала помогать семьям, в частности, материально.

Я считаю, что нужно развивать это направление и помогать семьям и морально, и материально, — подчеркнула Бессараб.

По словам парламентария, материальная поддержка многодетных семей развивается последние несколько лет. Так, им предоставляются земельные участки, льготное ипотечное кредитование, выплаты по кредиту в размере 450 тысяч рублей, а также материнский капитал.

Государству при этом нельзя забывать и о моральной поддержке, заявила Бессараб. Она назвала правильным решение президента России Владимира Путина о награждении матерей и отцов с несколькими детьми соответствующим орденом. По ее мнению, многодетность — это заслуга перед страной.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее заявила, что мысли о многодетной семье необходимо формировать у россиян с ранего возраста, с детского сада. По ее мнению, это следует делать с помощью мультфильмов и в игровой форме.