В Госдуме назвали сумму ущерба аэропорту Махачкалы из-за беспорядков Депутат ГД Абакаров: аэропорту Махачкалы причинен ущерб на 285 млн рублей

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Республика Дагестан. Вид на территорию международного аэропорта Махачкалы, где накануне прошла акция протеста после приземления регулярного рейса из Тель-Авива.

Ущерб, причиненный аэропорту Махачкалы недавними массовыми беспорядками, оценивается в 285 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Хизри Абакаров. Он отметил, что эта сумма не является окончательной.

Два дня прошло с позорного происшествия в аэропорту, а мы продолжаем восстанавливать то, что разрушили, сломали, своровали. <...> Мы пригласили экспертов-оценщиков, которые вычисляют, во сколько обошлись все эти разрушения. Сегодня сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 млн рублей, и подсчет еще ведется, — написал парламентарий.

Он отметил, что всех, «кто крушил аэропорт», легко опознать, поскольку они попали в объективы камер видеонаблюдения. Депутат подчеркнул, что помимо уголовного наказания «за захват стратегического объекта» с них будет истребовано полное возмещение ущерба.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы будут наказаны, снисхождения никто не получит. При этом он уточнил, что каждый случай участия в данной акции будет разбираться индивидуально. По словам Меликова, установлены личности свыше 150 активных участников событий, 83 из них задержаны.

Свыше тысячи жителей Махачкалы собрались в местном аэропорту вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Они посчитали, что самолет везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции ЦАХАЛ. Между собравшимися и сотрудниками МВД произошли столкновения, в результате которых пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских.