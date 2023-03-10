В Госдуме назвали страны СНГ, где могут вспыхнуть протесты как в Грузии Депутат Калашников: после Грузии протесты могут вспыхнуть в Армении и Молдавии

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что после протестов в Грузии Запад может создать похожую ситуацию в Армении и Молдавии. Для Запада наступил час икс, подчеркнул он в беседе с URA.RU.

Уже давно известно, что во всех странах СНГ, где есть хоть какая-то турбулентность, она уже давным-давно подогревается с помощью Запада. Теперь просто пришел час икс, когда Западу нужно кроме Украины поджечь еще где-нибудь. Например, в Армении, в Грузии, в Приднестровье, в Молдове, — отметил Калашников.

Он добавил, что прежде в названных странах Западом создавалось «восточное партнерство». Калашников считает, что проблемы могут возникнуть в странах Азии, например, в Таджикистане. Также возможны волнения в Киргизии, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Грузии выдвинули новый ультиматум правительству страны, они потребовали от кабинета министров ухода в отставку. Также протестующие требуют досрочных выборов. Еще одним требованием является освобождение задержанных в ходе акций 7 и 8 марта.