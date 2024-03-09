В Госдуме назвали страну, которую бросят в топку ЕС после Украины Депутат Шеремет: Армения станет следующей после Украины в противостоянии с РФ

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армения повелась на посулы коллективного Запада и может стать неуправляемым снарядом Евросоюза, несущимся в сторону России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, этот путь ведет Армению к забвению.

Печально, что Армения, одна из древнейших наций повелась на посулы коллективного Запада, который хочет ее использовать как локомотив в виде неуправляемого снаряда, поставив его на европейскую узкоколейку, ведущую в пропасть. Западу срочно нужен следующий паровоз после крушения предыдущего — украинского. Для этого в начале пути они даже будут сторицей давать обещанные деньги для решения насущных проблем, но в итоге они все уйдут в паровозную топку для поднятия тяги. И только поезд наберет ход, став неуправляемым снарядом летящим в сторону России, они умоют руки и сделают вид, что здесь они не причем. Считаю, что этот путь ведет Армению к забвению и полной утрате своей культуры, веры и суверенитета, — заявил он.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван заинтересован в получении максимальной безопасности для себя. Поэтому, продолжил он, Ереван готов углублять отношения с Европейским союзом и получить статус кандидата в ЕС.

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Армению от становления «разменной монетой в руках Запада», как это произошло с Украиной, которая заручилась обещаниями стран Запада. Дипломат подчеркнула, что Запад, наигравшись с Киевом, бросил его как «потрепанную куклу без рук и ног в угол» и теперь ищет новую жертву. Она выразила надежду, что такой сценарий не повторится с Ереваном.