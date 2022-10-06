В Госдуме назвали сроки создания новых частей из мобилизованных Депутат ГД Гурулев: на создание частей из мобилизованных уйдет не меньше двух месяцев

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предположил в эфире программы «Соловьев Live», что подготовка мобилизованных к действиям на Украине и создание новых соединений займет не меньше двух месяцев. По его словам, до завершения подготовки необходимо держать имеющуюся линию обороны и нанести противнику максимальный урон, выведя из строя логистические и промышленные объекты на Украине с помощью ракетных и иных ударов.

Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего, объединения. На это уйдет <...> не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми, — подчеркнул депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной.

Картаполов добавил, что под частичную мобилизацию среди военнослужащих запаса подпадают не все, а только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности или опыт ведения боевых действий.