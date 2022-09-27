В Госдуме назвали сроки голосования по вхождению новых регионов в состав РФ Милонов уверен, что голосование в Госдуме по итогам референдумов пройдет на этой неделе

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Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, считает член комитета по международным делам Виталий Милонов, передает РИА Новости. Он добавил, что уже отпросился у своего командира, чтобы принять участие в этом мероприятии.

Я специально отпросился у своего командира, он меня отпустил, на несколько дней, чтобы я смог принять участие в голосовании в Госдуме. Голосование по окончательному, завершительному признанию ДНР, ЛНР и областей частью нашей страны. Это очень важно, — заявил Милонов.

По итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября, за вхождение в состав России высказались более 97% граждан ДНР и ЛНР, находящихся на российской территории. Беженцы из голосующих республик пришли на участки в Мурманске, Волгограде, Краснодаре, Калининграде и в других городах.

Ранее Милонов рассказал, что уже принимает участие в боевых действиях, пользуясь своим старым позывным «Густав», который получил еще в 2014 году. Он служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Милонов добавил, что после референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав РФ он планирует вернуться в Москву, чтобы проголосовать в Госдуме за присоединение этих республик к России.