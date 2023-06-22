В Госдуме назвали сроки, достаточные для летних отключений горячей воды Депутат Пахомов: для профилактических отключений горячей воды достаточно десяти дней

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Десять дней — вполне достаточный срок для летних профилактических работ, связанных с отключением горячей воды, считает председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. В беседе с НСН он поддержал идею Роспотребнадзора о запрете муниципальным властям отключать горячую воду более чем на две недели.

На мой взгляд, десяти дней вполне достаточно, чтобы на любой котельной провести подготовку к будущему сезону. В столице вообще сроки более короткие. Мы адекватно отнесемся к такому предложению, — отметил депутат.

При этом он уточнил, что срок отключения может быть продлен в случае возникновения отдельных критических ситуаций или чрезвычайных происшествий. Также парламентарий рассказал, что иногда местные власти не торопятся включать горячую воду, пытаясь сэкономить.

Не могу сказать, что это погрешность. Это частое явление. И часто это связано в том числе с тем, что местные власти стараются экономить и иногда не торопятся включать котельные, — подчеркнул Пахомов.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор намерен ввести запрет для местных властей на отключение горячей воды более чем на 14 дней во время проведения плановых ремонтных и профилактических работ. На текущий момент нет четкой регламентации этого периода. В случае нарушения сроков компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней.