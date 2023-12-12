В Госдуме назвали способы борьбы с фейками об СВО Вассерман: бороться с фейками об СВО можно с помощью блокировки ресурсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо продолжить блокировку передач и сайтов, где пытаются оболгать страну, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. При этом, по его мнению, некоторые люди все равно продолжат верить Украине и ее спонсорам на Западе, распространяющим, в частности, фейки о специальной военной операции.

Мы должны и дальше вести передачи и блокировать сайты либо другие интернет-ресурсы, где пытаются оболгать Россию. При этом нужно понимать, что часть людей все равно продолжит верить террористической организации Украины и ее иностранным спонсорам, — высказался Вассерман.

Как объяснил депутат, на Украине есть программа по выявлению так называемых «фейков» Кремля, если информация не устраивает Киев. Вассерман считает, что создавать подобный сервис в России нет необходимости.

Я думаю, в России такая программа не нужна. С другой стороны, у нас есть телепередача, которая посвящена опровержению фейков, сочиняемых против нас. Я думаю, мы можем развивать подобную деятельность. Главная проблема заключается еще и в том, что для опровержения требуется куда больше сил, времени и материалов. Поэтому та программа, о которой я упомянул вначале, имеет перспективы лишь в случае введения нового законодательства, — подчеркнул парламентарий.

Депутат Антон Немкин ранее заявил, что фейки в Сети стали одним из основных способов дестабилизации ситуации в стране на фоне информационной войны, развязанной Западом против России. По его словам, сейчас идет разработка законопроекта, в соответствии с которым цифровые платформы по аналогии с соцсетями будут модерировать свое содержание, оперативно удаляя деструктивный контент.