В Госдуме назвали способ защитить военные самолеты от БПЛА Депутат Журавлев: российские самолеты нужно защитить бетонными конструкциями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru призвал защитить российские военные самолеты от атак БПЛА железобетонными конструкциями. Парламентарий отметил, что дронам также помешает брезентовые укрытия.

Простейшие способы защитить военные самолеты от атак БПЛА — укрытие, пусть из брезента, опознать с воздуха крайне проблематично. Что уж говорить о стационарных ангарах, по идее, ими должна быть оснащена все частим ВКС РФ. Лучший вариант — железобетонное укрытие. И медлить с этим не стоит, — отметил Журавлев.

Четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массированную атаку с помощью беспилотников по ряду российских регионов, в числе которых Брянская, Калужская, Московская, Рязанская, Псковская и Орловская области.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее агонией киевского режима. По ее словам, украинские власти, действуя по сценарию Запада, сами себя загнали в тупик и от безысходности ведут террористическую деятельность.

Военкор Александр Сладков в свою очередь порекомендовал российским военным проявлять большую бдительность и готовиться заранее к крупным атакам ВСУ на различные объекты.