В Госдуме назвали способ ответить на поставки ракет ATACMS на Украину Депутат Журавлев призвал усилить ПВО на границах РФ для защиты от ракет ATACMS

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия должна усилить концентрацию средств ПВО на своих границах в связи с поставкой Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, системы противовоздушной обороны должны быть размещены не только вокруг Москвы.

Когда противник публично заявляет о новых поступлениях дальнобойных ракет — таких, как американcкие ATACMS — это, безусловно, должно повлечь за собой увеличение линий российской ПВО. У нас, кстати, предостаточно установок, которые могли бы защитить российскую территорию. Предположу, что в составе профильных войск десятки полков, оснащенных в основном комплексами С-300 и С-400, каждый из который одновременно способен вести и уничтожать десятки целей, — заявил депутат.

Комплексы ПВО должны защищать небо на российских границах, чтобы сбивать украинские ракеты уже на дальних подступах, пояснил Журавлев.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не будут применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Чиновник указал, что у Киева есть соглашение с США по этому вопросу.

22 сентября американский телеканал NBC News сообщил, что президент США Джо Байден одобрил передачу Киеву небольшой партии ракет ATACMS. По данным канала, хозяин Белого дома уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского.