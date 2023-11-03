В Госдуме назвали слухами проведение «культурной революции» в России Вассерман назвал слухами информацию о начале «культурной революции» в 2024 году

Авторы слухов, подобных тому, что в России в 2024 году начнется реализации программы «культурной революции», проводят мало времени в Администрации президента РФ и предпочитают не объяснять, что сказанное ими является фантазией, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал соответствующую информацию, опубликованную Telegram-каналом «Турбулент пылесосности». Парламентарий отметил, что предпочитает эволюцию, а не революцию.

Если государственный переворот силами разных несовершенно умных, как было в Китае в 1960-е годы, такое нам вряд ли нужно. <...> Если имеется в виду отказ от тех фантазий, которые нам в ходе этого переворота подсунули в качестве образцов высокой культуры, то такое нам будет очень полезно, — сказал Вассерман.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что Россия может продемонстрировать мощный рост ВВП, если создаст идеологию будущего, как это было сделано в СССР в 1930-х годах. Он подчеркнул, что России нужна цель, под которую ставятся конкретные задачи.

До этого заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков выразил мнение, что в России назрела «зарплатная революция». По его словам, только так можно решить проблему дефицита кадров в стране. Поднять уровень зарплат, на его взгляд, возможно путем доступного кредитования предприятий, производительности труда и снижения налоговой нагрузки.