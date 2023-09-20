В Госдуме назвали ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана Володин: Пашинян признавал Карабах территорией Азербайджана

Фото: duma.gov.ru

Ситуация в Карабахе является внутренним делом Азербайджана, завил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. Он также напомнил о достигнутых ранее договоренностях по региону и подчеркнул, что премьер Армении еще в октябре 2022 года признал Карабах территорией Азербайджана.

Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Карабах — территория Азербайджана <...> Исходя из этих решений, с юридической точки зрения сегодня Баку действует на своей территории. Ситуация в Карабахе — это внутреннее дело Азербайджана, — написал Володин.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Их целью было заявлено восстановление конституционного строя, пресечение провокаций и вывод армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что будут наносить удары исключительно по военным объектом противника.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

Военная операция, по данным азербайджанского Минобороны, приостанавливается при условии, если расположенные в Карабахе армянские военные сложат оружие, разоружатся, оставят позиции, посты и покинут территорию страны, а незаконные формирования будут расформированы. Параллельно с этим противник должен сдать все вооружение и технику.