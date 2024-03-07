В Госдуме назвали Санду марионеткой в руках Запада Депутат Госдумы Гаджиев назвал Санду марионеткой в руках Запада

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду, которая отправилась с визитом в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, является марионеткой в руках Запада и сделает все, что ей велят «вашингтонские боссы», считает член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. В беседе с NEWS.ru он высказал мнение, что молдавский лидер проводит политику против своего же народа.

Любые военные соглашения между Молдавией и страной НАТО заставляют вспомнить поведение того же Владимира Зеленского в свое время. Сейчас Майя Санду ведет себя так же — проводит политику, направленную против своего же народа. Очевидно, что она марионетка в руках Запада и сделает все, что ей велят вашингтонские боссы. Поэтому, конечно, потенциально возможны любые варианты развития ситуации в том же Приднестровье, даже те, которые противоречат здравому смыслу, — заявил Гаджиев.

Депутат также подчеркнул, что Франция пытается «лихорадочно восстановить» свое влияние на международной арене. По мнению Гаджиева, Макрон хочет осуществить свою давнюю мечту и сместить Германию с места лидера в Евросоюзе. Как отметил парламентарий, сейчас для этого наступил подходящий момент, поскольку ФРГ находится в затяжном энергетическом кризисе.

Это (энергетический кризис в ФРГ. — NEWS.ru) сильно бьет по германской промышленности, чем и хочет воспользоваться Франция. При этом не совсем понятно, что дает роль главного в ЕС, кроме «статуса» любимой «жены» США, — высказался Гаджиев.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что Санду является угрозой национальной безопасности страны. По его словам, граждане должны объединиться против действующей власти, иначе они «рискуют остаться без страны». Додон также назвал молдавского лидера «пустышкой и марионеткой».