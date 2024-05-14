В Госдуме назвали самую острую задачу нового кабмина по вопросу семьи Кузнецова: новым министрам нужно будет решить проблему демографии в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самой острой задачей, которую нужно будет решить новым профильным министрам и ведомствам, это проблема демографии в России, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова корреспонденту NEWS.ru. По ее словам, новый вице-премьер, в частности, будет нести ответственность за демографическую политику в стране.

Здесь мы ожидаем серьезных решений. Но прежде всего нужно понимать, что явилось причиной неудач в прошлом. Важно, чтобы те программы, которые были реализованы в регионах, <...> не были профанацией в части финансирования из федерального бюджета, — отметила вице-спикер ГД.

Задача пилотного демографического проекта — это поднятие коэффициента рождаемости, пояснила Кузнецова. Она подчеркнула, что надо прежде всего «не затыкать дыры в бюджете региона», а понимать, какие действия в этом направлении будут осуществлены и какой эффект они принесут.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо создать министерство или агентство демографии. По его словам, таким образом в стране можно будет решить демографическую проблему. Он подчеркнул, что в демографической сфере необходимо, в частности, решить вопросы жилья, образования, здравоохранения и безопасности, которые в настоящее время ложатся на различные ведомства.