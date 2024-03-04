В Госдуме назвали самую большую привилегию для женщин в России Яровая: материнство является главной привилегией женщины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, обращаясь к женщинам накануне Международного женского дня 8 Марта, призвала не откладывать радость материнства и назвала его самой большой привилегией. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru на Всемирном фестивале молодежи в Сочи она заявила, что мамами нужно становиться вовремя, а не тогда, когда следует быть уже бабушками и дедушками.

Хочется пожелать всем, чтобы у каждого было это счастье в жизни [дети]. У вас широкий горизонт возможностей. Но не откладывайте на потом. Девочки, делайте карьеру, добивайтесь успеха. Но помните, что самая большая привилегия и счастье, дарованное вам Богом, это материнство. Не отказывайте себе в этом. И стремясь к достижениям большим и важным, помните, что это ваше достижение [создание семьи и рождение детей] должно быть обязательным. Вполне возможно совмещать материнство и карьеру, мне, например, удалось, — заявила она.

По словам Яровой, у нее никогда не было конфликта между материнством и работой. Более того, по ее мнению, дети очень помогают в карьере и стимулируют достигать вершин.

Ранее депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Согласно тексту законопроекта, разработанного депутатами из Башкирии, в России предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей.