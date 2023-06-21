В Госдуме назвали причину намерений ЕС восстановить Украину Депутат Белик заявил, что Евросоюз финансирует Украину ради имиджа

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Финансирование Украины идет в ущерб гражданам Евросоюза, но европейские политики игнорируют этот факт, потому что Украина нужна им как инструмент для борьбы с Россией, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, неизвестно, сколько из выделенных средств будет использовано Киевом по назначению.

Для ЕС финансирование Украины — это вопрос имиджа, в котором нельзя показать свою несостоятельность и разочарование в происходящем, — заявил Белик.

По его мнению, Украина все глубже погружается в долговую кабалу и без помощи европейских партнеров просто не выживет, но львиная доля этих средств не будет направлена на восстановление страны.

Шанс нагреть руки на финансовой помощи представители киевского режима не упустят, и хорошо, если из $50 млрд останется хотя бы пять, — резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи на, приблизительно, €50 млрд, Отмечается, что в него могут внести изменения. Помощь будет направлена на восстановление Украины и предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.