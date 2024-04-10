В Госдуме назвали размер достойной зарплаты для каждого россиянина Депутат Арефьев: россияне не должны получать не меньше 100 тысяч рублей

У россиян должны быть достойные зарплаты, не меньше 100 тысяч рублей, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, комментируя предложенные ЦБ меры по борьбе с бедностью. По его словам, люди должны жить по средствам, а не в кредит.

Борьба с инфляцией – это их святая обязанность ЦБ, ради бога, пусть борются. Но они борются с инфляцией неправильно, я миллион раз говорил об этом (главе Центробанка Эльвире) Набиуллиной. А зачем они допускают закредитованность россиян? Люди должны жить по средствам, а не в кредит. Для этого у людей должны быть достойные зарплаты, не меньше 100 тысяч рублей, а лучше и 200 тысяч – 250 тысяч рублей. А у нас и в 15 тысяч рублей зарплаты встречаются. Это не зарплата, а нищенское подаяние, и бороться с этим ЦБ не сможет, люди вынужденно залезают в долги, — заявил он.

Он добавил, что нужно уничтожить все микрофинансовые организации. Арефьев напомнил, что в советское время квартиры давали бесплатно, в Венгрии сейчас ипотека под 0 %, в Германии под 0.25 %, а в России под 20 %.

Совесть у них есть? Пусть дают ипотеку под 0 %, деньги у нас на это есть, — резюмировал он.

Юрист Дарья Коровина ранее рассказала, что для скорейшего погашения ипотеки необходимо отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи. По ее словам, чтобы не переплатить 400% за 20 лет, нужно уменьшать срок кредита, а не ежемесячные платежи.