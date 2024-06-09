В Госдуме назвали разграбленную страну, «давно ставшую на колени» Миронов: Украину и ее народ спасет от гибели только крах киевской власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru отметил: ему непонятно, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал у президента РФ Владимира Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени. Политик подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит такой задачи. По словам Миронова, Киев давно стоит на коленях, и в этом унизительном положении он оказался благодаря своим европейским и американским «друзьям». В том числе Германии.

«Сильная Украина» давно уже сдалась и потеряла остатки суверенитета, ее казна разграблена шайкой во главе с президентом-самозванцем, ее богатства поделены западными корпорациями, миллионы граждан сбежали за кордон, а другие миллионы боятся выходить на улицы, чтобы не быть схваченными и отправленными на бойню во имя интересов Вашингтона и его союзников, — подчеркнул Миронов.

Он добавил, что Западу совсем не нужен справедливый мир, ему нужна война до победного конца. Глава партии посетовал, что украинский народ оказался в ней расходным материалом, который спасет от гибели только крах киевской власти.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени, и что для нее возможен только справедливый мир.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявляла, что решение Олафа Шольца позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по России немецким оружием приведет к опасным последствиям для ФРГ. Она уточнила, что при таком развитии событий боевые действия начнутся на территории Германии.