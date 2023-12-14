В Госдуме призвали как можно быстрее создать орган по работе с мигрантами Депутат Хамзаев: работа с мигрантами должна подразумевать их интеграцию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный орган, занимающийся работой с мигрантами, должен быть создан как можно быстрее, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, орган, о создании которого говорил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, должен заниматься интеграцией приезжих в российское общественное пространство.

Я считаю, что работа с мигрантами — это огромная наука. Мигранты — это юридически граждане иностранных государств, но еще вчера братских. <...> В этой части я считаю, что те граждане, которые приехали в Россию, должны быть интегрированы в наше пространство, — сказал Хамзаев.

Политик добавил, что приоритетом в деятельности нового органа должна стать интеграция мигрантов в российскую мораль, язык, культуру, ценности. И это, по словам депутата, огромный труд. Он напомнил, что мигранты, будучи представителями братских народов, помогают России, а Россия помогает им. Парламентарий признался, что не готов точно ответить на вопрос, как скоро появится такой орган, но высказал мнение: чем быстрее это произойдет, тем будет лучше.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что в России насчитывается около 10 млн трудовых мигрантов. Глава государства подчеркнул, что решать экономические проблемы страны нужно не в ущерб коренному российскому населению.