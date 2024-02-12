В Госдуме назвали причину удаления законопроекта о возрасте контрактников Депутат Соболев: проект о возрасте контрактников могли отложить из-за выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проект закона о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников мог быть удален с портала проектов нормативных правовых актов в связи с предстоящими выборами, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, удаление законопроекта с сайта «еще ни о чем не говорит».

Наверное, какие-то недовольные были — выборы же на носу. Может быть, и подстраховались. Не знаю я. Нужно же разобраться, кто удалил, зачем, почему. <...> Я сейчас буду разбираться, что удалили. Это еще ни о чем не говорит, — отметил парламентарий.

Министерство обороны РФ 8 февраля предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех высших офицеров в 70 лет, для других контрактников — в 65 лет. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимый уровень укомплектованности армии и сохранить ее боеспособность. Документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, однако затем был удален оттуда.

В связи с этим член комитета Госдумы по бюджету и налогам полковник запаса Евгений Федоров сообщил, что законопроект отправили на доработку. По словам депутата, именно по этой причине документ исчез с сайта правовых актов.