В Госдуме назвали причину создания гауптвахт для военнослужащих «Подъем»: депутат Иванов объяснил создание гауптвахт для военнослужащих борьбой с пьянством

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Создание гауптвахт в учебных центрах Минобороны России необходимо для борьбы с пьянством и другими правонарушениями, заявил в беседе с «Подъемом» депутат Госдумы Максим Иванов. После его обращения командующий ЦВО Александр Линьков объявил о создании гауптвахт для проходящих службу на территории округа. Иванов уверен, что подобные меры поспособствуют улучшению воинской дисциплины.

Были случаи нарушения воинской дисциплины. В частности, злоупотребление спиртными напитками и другие правонарушения. С военнослужащими, которые нарушают воинскую дисциплину, фактически ничего невозможно сделать. Необходимо возрождать институт гауптвахты. Это только повысит воинскую дисциплину, покажет военнослужащим, не только мобилизованным, но и срочникам, что армия не детский сад, а воинский коллектив, где за нарушение дисциплины есть наказание, — сказал депутат.

Ранее Линьков заявил, что в учебных центрах Центрального военного округа создадут гауптвахты для заключения провинившихся военнослужащих. Ответственность за подготовку гауптвахт возложили на командиров воинских частей.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, помещение провинившихся в учебных центрах Минобороны военнослужащих в гауптвахты будет производиться по решению военного суда. Она заявила, что подобная практика с 2007 года применяется среди военных, а теперь она распространится и на проходящих подготовку в учебных центрах МО РФ.