В Госдуме раскрыли причину роста заболеваемости корью и коклюшем Депутат Куринный: рост заболеваемости корью связан с антипрививочниками

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Из-за агрессивной кампании вакцинации от коронавируса люди не хотят вакцинироваться от кори и коклюша, что приводит к росту заболеваемости, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Как он отметил в беседе с НСН, россияне потеряли доверие к самому процессу.

Снижение охвата вакцинацией объясняется кампанией, которая проводилась в рамках принуждения людей к вакцинации от COVID-19 препаратом, который на тот момент вызывал много вопросов. Стало активно продвигаться движение антипрививочников, а доверие россиян к самому процессу снизилось, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что из-за высокой заболеваемости корью в Москве уже закрывались на карантин многие школы и университеты. На данный момент на законодательном уровне сделано все, чтобы вновь началась массовая вакцинация от коклюша и кори.

Есть календарь прививок, есть вакцина. Это работа первичного звена, работа профилактическая, пропагандистская. А то у нас совсем забросили профилактические мероприятия, — заключил Куринный.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вспышки кори участились из-за большого числа антипрививочников. Специалист подчеркнул, что корь представляет собой крайне заразное заболевание. По его словам, многие родители часто отказываются прививать детей, что способствует распространению вируса.