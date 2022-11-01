В ГД назвали «простую» причину роста числа ВИЧ-инфицированных россиян Депутат Леонов: число ВИЧ-инфицированных россиян растет из-за отсутствия вакцины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число ВИЧ-инфицированных россиян растет из-за отсутствия вакцины против данного вируса, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий уверен, что без прививки и иммунопрофилактики «заболевание не остановить».

Таким образом он прокомментировал заявление главы специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского о примерно 1,5 млн ВИЧ-положительных россиян.

Причина роста [числа зараженных] в том, что вакцины от ВИЧ не существует. Если ее нет, если нет иммунопрофилактики, то заболевание не остановить, само по себе оно не остановится. Если нет вакцины, то есть два пути. Первое — это профилактика. ранее выявление ВИЧ, постоянное обследование населения при госпитализации, диспансеризации. В любом регионе России есть лаборатории, занимающиеся анализами на ВИЧ, — добавил Леонов.

Депутат напомнил, что первые симптомы инфицирования ВИЧ иногда проявляются спустя много месяцев после заражения, и все это время человек может «разносить болезнь, особенно если у него беспорядочные половые связи».

Второй путь —защищенные половые связи, использование презервативов. Третий — лечить пациентов не только для продления жизни, но и для того, чтобы они не смогли инфицировать других людей. Можно все повернуть вспять, если каждый осознанно отнесется к профилактике, будет избегать беспорядочных половых связей. Об этом постоянно говорят в школах, вузах, куча благотворительных фондов, врачи говорят. Они знают, что это не эпидемия, а пандемия, — подчеркнул Леонов.

По данным Покровского, растет число людей с диагностированной ВИЧ-инфекцией и, «несмотря на то что многие умирают, рост числа инфицированных очевиден». По прогнозам до 2030 года ожидается еще 660 тысяч новых случаев инфекции — тех больных, которые будут нуждаться в помощи специалистов, отметил эксперт.

Острый период развития ВИЧ-инфекции в организме проходит под маской так называемой лихорадки, рассказал ранее в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов. Однако, по его словам, острой фазе предшествует начальный период заражения, который проходит бессимптомно.