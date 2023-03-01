В Госдуме назвали причину переброски «самолета Судного дня» в Европу Депутат Швыткин назвал переброску «самолета Судного дня» в Европу показательной акцией США

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E-6B Mercury

Переброска «самолета Судного дня» E-6B Mercury в Европу является показательной акцией США для своих союзников, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, Вашингтон таким образом хочет показать европейцам свою поддержку, а также продемонстрировать России готовность ответить на возможное применение ядерного оружия.

Это показательная акция для своих союзников, чтобы продемонстрировать, что они находятся под защитой США <...> Этими действиями [Штаты] могут пытаться показать России, что они готовы отреагировать на возможные действия по применению ядерного оружия, хотя мы его не собираемся применять в одностороннем порядке, — пояснил Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что переброска «самолета Судного дня» в Европу не поспособствует разрядке напряженности между США и Россией. Напротив, подобные меры американского правительства приведут к дальнейшей эскалации конфликта, уверен он. Депутат добавил, что с российской стороны приняты меры, чтобы не допустить провокаций со стороны Запада. Помимо того, страна привела стратегические силы ядерного сдерживания в соответствующую боевую готовность, уточнил Швыткин.

Европейское командование Вооруженных сил США ранее сообщило, что американский «самолет Судного дня» E-6B Mercury приземлился в Исландии. Цель переброски самолета, призванного играть ключевую роль в случае ядерной войны, в Пентагоне не уточнили.

Самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением и используется в том числе для координации субмарин с межконтинентальными баллистическими ракетами. Борт оснащен в том числе системой управления, с помощью которой осуществляется пуск ракет.