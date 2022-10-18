В Госдуме назвали причину отмены онлайн-трансляций Источник в Госдуме объяснил отмену онлайн-трансляций обсуждением вопросов по СВО

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Принятое ранее решение ограничить трансляции Совета Госдумы в режиме реального времени связано с законодательным обеспечением спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента. Он напомнил, что все аккредитованные в Госдуме журналисты имеют возможность следить за трансляцией в пресс-центре, как это было и ранее.

[Ограничение необходимо], потому что значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО. А также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации, — сообщил собеседник агентства.

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что данные о ходе специальной военной операции на Украине необходимо сделать секретными. Он призвал тех, кто не разбирается в военном деле, не выступать помощниками экспертов, которые в постоянном режиме мониторят ситуацию. Он также подчеркнул, что сегодня «каждый мнит себя военным стратегом».

Советник руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Александр Казаков указывал, что пока продолжается спецоперация на Украине, да и какое-то время после нее, не следует рассчитывать на получение полноценных данных о том, что на самом деле происходит в ходе вооруженного конфликта. Он добавил, что реальная картина происходящего, возможно, всплывет очень и очень нескоро и обществу «надо с этим смириться».