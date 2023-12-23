В Госдуме назвали причину для возможной гражданской войны в США. Депутат Журавлев: если в США начнется война, они отвлекутся от Украины

Если неконтролируемое противостояние республиканцев и демократов в США дойдет до кровопролития, то Соединенные Штаты, если и не развалятся, то уже точно отвлекутся от Украины, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он добавил, что точно не будет переживать, если разные американские группировки начнут вооруженный конфликт.

Если неконтролируемое противостояние республиканцев и демократов в США дойдет до кровопролития, то США, если и не развалятся, то уже точно отвлекутся от Украины на неопределенный срок. Желать какой-то стране гражданской войны, с точки зрения нравственности, конечно, аморально. Но США так много делают для того, чтобы разжигать вооруженные конфликты по всему миру, что здесь, пожалуй, стоит сделать исключение, — заявил депутат.

Журавлев отметил, что в случае конфликта, внимания международным делам Соединенные Штаты Америки, в таком случае, будут уделять гораздо меньше. И поэтому, для России выгодны любые неприятности, которые могут произойти с США.

Ранее глава Белого дома Джо Байден не удивился тому, что экс-президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина. На приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию, Байден отметил, что Трамп по многим вопросам согласен с Москвой.