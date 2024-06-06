В Госдуме назвали причину для отказа от закупки экзотического мяса ламы Минсельзох призвали отказаться от импорта мяса ламы из Боливии

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Лама занесена в Международную Красную книгу, поэтому появление ее мяса на полках российских магазинов может вызвать неоднозначную реакцию у граждан РФ, заявил депутат от партии «Новые люди» Георгий Акрапов. Он направил главе Минсельзоха Оксане Лут соответствующее обращение, которое появилось в распоряжении NEWS.ru.

Считаю необходимым отметить, что мясо ламы в России никогда не использовалось для пищевых целей. В России животные семейства верблюжьих (ламы, альпаки, верблюды) традиционно воспринимаются как экзотические животные, которых зачастую можно увидеть в таких местах, как зоопарки. Более того, лама занесена в Международную Красную книгу. Таким образом, появление на российском рынке мяса лам может вызвать неоднозначную реакцию граждан с осуждением использования указанных животных в пищу, — сказано в письме Акрапова.

Депутат призвал Минсельзох оценить возможные негативные последствия ввоза мяса лам и поручить Россельхознадзору отказать в экспорте в Россию.

Ранее глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил, что страна может начать экспортировать мясо ламы в Россию. По его словам, на прошедшей встрече с делегацией из России стороны договорились подать запрос об экспорте мяса семейства верблюдовых. Он отметил, что поголовья верблюдовых в Боливии достаточно как для собственного рынка, так и для удовлетворения спроса в других странах.