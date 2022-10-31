 Зерновая сделка была вредной для России, поэтому хорошо, что она из нее вышла, заявил в беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, из-за соглашения зерно поступало не тем странам, которые в нем нуждались, а европейцам, которые перепродавали его третьим странам. Теперь Россия сможет поставлять этим странам зерно не через Европу, а напрямую, что будет для них полезным, уточнил парламентарий.

Зерновая сделка, с моей точки зрения, была крайне вредной для России. И хорошо, что мы из неё вышли <...> Это зерно шло не тем, кто нуждался, а оно уходило европейцам, которые его перепродавали втридорога третьим странам. А теперь мы будем поставлять это зерно напрямую, что будет наоборот полезно для третьих стран, пояснил депутат.

Делягин добавил, что выход из зерновой сделки ничем не грозит для России, так как она была заключена с целью получения гарантий от Турции насчет неприсоединения к санкциям и организации торгового коридора для импорта товаров. Однако и теперь российское зерно будет идти через эту страну и проблем, скорее всего, не будет, полагает депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявила, что Россия могла бы вернуться к участию в зерновой сделке, так как вышла из нее, чтобы продемонстрировать реакцию на недружественные по отношению к ней действия. По ее словам, президент России Владимир Путин в будущем рассмотрит вопрос о возобновлении договоренностей.

 