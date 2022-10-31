В Госдуме назвали преимущества выхода России из зерновой сделки Депутат Делягин назвал зерновую сделку вредной для России

Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Зерновая сделка была вредной для России, поэтому хорошо, что она из нее вышла, заявил в беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, из-за соглашения зерно поступало не тем странам, которые в нем нуждались, а европейцам, которые перепродавали его третьим странам. Теперь Россия сможет поставлять этим странам зерно не через Европу, а напрямую, что будет для них полезным, уточнил парламентарий.

Зерновая сделка, с моей точки зрения, была крайне вредной для России. И хорошо, что мы из неё вышли <...> Это зерно шло не тем, кто нуждался, а оно уходило европейцам, которые его перепродавали втридорога третьим странам. А теперь мы будем поставлять это зерно напрямую, что будет наоборот полезно для третьих стран, — пояснил депутат.

Делягин добавил, что выход из зерновой сделки ничем не грозит для России, так как она была заключена с целью получения гарантий от Турции насчет неприсоединения к санкциям и организации торгового коридора для импорта товаров. Однако и теперь российское зерно будет идти через эту страну и проблем, скорее всего, не будет, полагает депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявила, что Россия могла бы вернуться к участию в зерновой сделке, так как вышла из нее, чтобы продемонстрировать реакцию на недружественные по отношению к ней действия. По ее словам, президент России Владимир Путин в будущем рассмотрит вопрос о возобновлении договоренностей.