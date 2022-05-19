В Госдуме назвали предположительный размер индексации пенсий Депутат Госдумы Бессараб предположила, что пенсии проиндексируют на 9,95%

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Ближайшая индексация социальных выплат и пенсий будет рассчитываться исходя из текущего уровня инфляции, в первом квартале она составила 9,95%, а значит — стоит ожидать увеличения на такой же процент, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также добавила, что спрогнозировать точный размер увеличения достаточно сложно из-за разных данных о текущей инфляции, пишет Lenta.ru.

Если в первом квартале она, по официальным данным Росстата, составила 9,95%, логично было бы на такой же процент увеличить. Как правило, темпы повышения социальных пособий и льгот соответствуют темпам роста инфляции. Но какие предложения подавало правительство — это сложно сказать, — отметила Бессараб.

Она также рассказала, что помимо пенсий будут увеличены и другие пособия. По ее словам, прежде всего внимание обратят на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, так как именно эти соцвыплаты озвучивались на первых заседаниях правительства.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что вопрос об индексации социальных выплат россиянам будет решен на Госсовете по социальной политике. Бывший министр экономики России отметил, что президент России Владимир Путин планирует провести заседание на следующей неделе.