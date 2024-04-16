В Госдуме назвали предмет, ради которого Зеленский летит в Швейцарию Депутат Говырин: Зеленского ждет позорный побег из Киева со швейцарскими часами

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский является лидером «в попрошайничестве и сверхпотреблении», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Поэтому, по его словам, глава государства собирается на саммит в Швейцарию не ради урегулирования конфликта в регионе, а «на ежегодный часовой салон».

Скорее всего, Зеленский, как лидер в попрошайничестве и сверхпотреблении, едет не на саммит, он едет на ежегодный часовой салон, который открылся в Швейцарии на этой неделе, — сказал Говырин.

Депутат также напомнил, что супруга Зеленского Елена в прошлом году во время визита в Нью-Йорк потратила на шопинг больше миллиона долларов. По данным СМИ, она приобрела ювелирные изделия.

Я думаю, Зеленский едет туда (в Швейцарию. — NEWS.ru) за часами, чтобы потом, во время позорного побега с Украины, их можно было сдать в любом ломбарде мира, если поверят, что они подлинные, — объяснил он.

Говырин также отреагировал на высказывания Зеленского о России и президенте РФ Владимире Путине. Он подчеркнул, что желание украинского лидера обсуждать урегулирование конфликта без Москвы идет вразрез со здравым смыслом.

Зеленский в недавнем интервью PBS отметил, что Россию не позвали на саммит в Швейцарии, чтобы она не смогла заблокировать инициативы Украины. Кроме того, он указал на якобы неготовность Путина к переговорам из-за планов добиться победы в СВО.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не смог получить от США новый пакет помощи, однако он все равно начал новую мобилизацию в стране. По его словам, подобные действия властей демонстрируют полный провал украинского правящего режима.