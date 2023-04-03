В Госдуме назвали последствия перехода Артемовска под контроль ВС РФ Депутат ГД Чепа рассказал о возможности продвижения ВС РФ после взятия под контроль Артемовска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взятие под контроль Артемовска Вооруженными силами России дает возможность продвижения российских войск по флангам, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он отметил в разговоре с Lenta.ru, что это также отрезает ВСУ от коммуникаций. По его словам, поражение на этом направлении нанесет урон репутации президента Украины Владимира Зеленского.

В военном плане это перерезает определенные пути коммуникации ВСУ и дает возможность продвижения наших войск по флангам. Артемовск также имел большое значение с той точки зрения, что украинские власти обещали его не сдавать и приложить все усилия для его сохранения, — рассказал парламентарий.

По словам депутата, Зеленский обещал, что ВСУ не оставят город, в связи с чем в Артемовск направлялись большие резервы. В ходе боев погибло большое количество украинских солдат, поэтому взятие города под контроль ВС РФ может породить недовольство киевской властью.

Предприниматель Евгений Пригожин ранее сообщил о водружении флага России на здании администрации Артемовска. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена, Пригожин подчеркнул, что город можно считать юридически взятым под контроль. При этом он отметил, что в западных районах города все еще находится противник.