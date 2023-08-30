В Госдуме назвали подводные камни неоформленных границ СНТ Депутат Чаплин назвал межевание способом решить споры между соседями по СНТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если садовое или огородническое товарищество некорректно определило свои границы, то дачники могут столкнуться с множеством проблем, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, среди них — большая сумма налога на землю, хаотичная конфигурация соседских участков, приводящая к спорам, сложности при подведении коммуникаций и продаже участков.

Как отметил депутат, согласно закону, границы садоводства или огородничества определяются утвержденным проектом межевания, который принимается на общем собрании членов товарищества, а потом утверждается в местной администрации. После этого документ нужно зарегистрировать в Росреестре. Однако на практике во многих СНТ работает принцип «где поставили забор — там и собственность», и такой подход может привести к проблемам, пояснил Чаплин.

Так, по его словам, дачникам могут приходить завышенные счета по земельному налогу. Межевание позволит платить налог от реально оформленной площади. Также четкое определение границ СНТ поможет выяснить, не расширил ли кто-то из садоводов свои угодья за счет захвата общественной земли. За это предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой собственности захваченного участка, но не менее 5 тысяч рублей. А если кадастровая стоимость не определена — 5-10 тысяч рублей.

При межевании также можно выявить и исправить кадастровые ошибки смежных участков, отметил народный избранник. Это поможет избежать проблем и споров при продаже земли новым владельцам. Кроме того, преимущества официального оформления земли члены СНТ смогут оценить при подведении общих коммуникаций.

Также регистрация границ СНТ обезопасит садоводов на случай, если власти решат изъять для государственных или муниципальных нужд — например, для прокладки по территории дороги или серьезных коммуникаций. В случае, если СНТ будет оформлено правильно, граждане обязательно получат положенную компенсацию, резюмировал Чаплин.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук заявил, что земельный участок в России смогут признать брошенным, если он захламлен более чем на 50% и не убирается в течение одного года. Это один из предварительных критериев, по которым садовые и огородные участки будут признаваться неиспользуемыми.