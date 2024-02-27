В Госдуме назвали подходящих российских спортсменов для участия в Олимпиаде Депутат Журова: российские теннисисты попадают на Олимпиаду по критериям МОК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Одним из критериев участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже является не финансирование из федерального бюджета, под этот пункт попадают только теннисисты, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, в таком случае на Игры смогут поехать всего несколько человек. Депутат подчеркнула, что сначала нужно проанализировать все условия, которые Международный олимпийский комитет (МОК) предлагает России.

Владимир Путин всегда поддерживает спортсменов и требовательно к этому относится. С одной стороны, патриотично настроенные люди говорят, а с чего они вообще едут. Но из 80 человек, которые, возможно, туда поедут, одно из условий участия — не финансирование спортсменов из федерального бюджета. Под этот критерий попадают только теннисисты и все. Все остальные финансируются из федерального бюджета. Может там и окажется буквально несколько человек, — отметила Журова.

Депутат выразила сомнение, что российские спортсмены захотят поехать на Олимпиаду. Журова призналась, что лично знает позицию известного атлета, который не планирует участвовать в Играх.

Я не уверена, что наши спортсмены сами захотят поехать. Я знаю, кто из спортсменов может поехать, но этот человек сказал, что точно не поедет. Не хочу называть фамилию, — сказала Журова.

Ранее Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России (ОКР) и Минспорту сформировать предложения по участию россиян в Олимпиадах. Глава Минспорта Олег Матыцин заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх будет решен после того, как МОК предоставит финальные рекомендации по допуску.